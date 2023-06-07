Окупанти обстріляли Українськ на Донеччині: 3 загиблих − ОП

Двоє дорослих і одна дитина загинули та ще троє дітей дістали поранення у результаті російських ударів по місту Українськ у Донецькій області.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Українськ у Донецькій області зазнав артобстрілу. Постраждали цивільні. Відомо про трьох загиблих − дорослі та одна дитина. Також є троє поранених дітей".

Деталі: Голова ОП додав, що на місці працюють ДСНС та поліція.