Окупанти обстріляли Українськ на Донеччині: 3 загиблих − ОП
Середа, 7 червня 2023, 23:59
Двоє дорослих і одна дитина загинули та ще троє дітей дістали поранення у результаті російських ударів по місту Українськ у Донецькій області.
Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram
Пряма мова Єрмака: "Українськ у Донецькій області зазнав артобстрілу. Постраждали цивільні. Відомо про трьох загиблих − дорослі та одна дитина. Також є троє поранених дітей".
Деталі: Голова ОП додав, що на місці працюють ДСНС та поліція.
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