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Окупанти обстріляли Українськ на Донеччині: 3 загиблих − ОП

Ірина БалачукСереда, 7 червня 2023, 23:59
Окупанти обстріляли Українськ на Донеччині: 3 загиблих − ОП
Скриншот з deepstatemap.live

Двоє дорослих і одна дитина загинули та ще троє дітей дістали поранення  у результаті російських ударів по місту Українськ у Донецькій області.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Українськ у Донецькій області зазнав артобстрілу. Постраждали цивільні. Відомо про трьох загиблих − дорослі та одна дитина. Також є троє поранених дітей".

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Деталі: Голова ОП додав, що на місці працюють ДСНС та поліція.

Теми: Донецька областьвійнажертвидіти
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