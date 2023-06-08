Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ексгенсек НАТО: Деякі члени Альянсу можуть погодитись ввести війська в Україну

"Європейська правда"Четвер, 8 червня 2023, 01:10
Ексгенсек НАТО: Деякі члени Альянсу можуть погодитись ввести війська в Україну
АНДЕРС ФОГ РАСМУССЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Колишній генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Андерс Фог Расмуссен вважає, що в межах дискусії про майбутні гарантії безпеки для України окремі члени НАТО можуть погодитись на введення на українську територію своїх військ.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

На думку Расмуссена, якщо НАТО не зможе ухвалити рішення про кроки щодо членства України або її гарантії безпеки на саміті у Вільнюсі, "існує чітка можливість того, що деякі країни можуть вжити заходів індивідуально".

Реклама:

"Відомо, що Польща дуже залучена до надання конкретної допомоги Україні. І я не виключаю, що Польща буде ще більше залучена в цьому контексті на національному рівні, а за нею підуть країни Балтії, можливо, навіть з можливістю введення військ на місцях", – сказав він.

За словами колишнього генсека Альянсу, Варшава "серйозно розгляне можливість створення коаліції охочих, якщо Україна нічого не отримає у Вільнюсі", а для України було б цілком законно звернутися по таку військову допомогу.

Зауважимо, що Расмуссен – один із розробників проєкту гарантій безпеки для України, відомого як "Київський безпековий компакт".

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, офіційні представники Альянсу і західних держав неодноразово категорично відкидали можливість введення власних військ в Україну, стверджуючи, що це заклало б початок прямої конфронтації НАТО й Росії.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України до її вступу в НАТО мають бути закріплені у письмовій формі, а Вільнюський саміт Альянсу є "гарним майданчиком" для їхнього укладання.

Теми: НАТОУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
НАТО
Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО
Кулеба обговорив зі Столтенбергом вступ України до НАТО
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Останні новини
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: