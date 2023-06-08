Ексгенсек НАТО: Деякі члени Альянсу можуть погодитись ввести війська в Україну

Колишній генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Андерс Фог Расмуссен вважає, що в межах дискусії про майбутні гарантії безпеки для України окремі члени НАТО можуть погодитись на введення на українську територію своїх військ.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

На думку Расмуссена, якщо НАТО не зможе ухвалити рішення про кроки щодо членства України або її гарантії безпеки на саміті у Вільнюсі, "існує чітка можливість того, що деякі країни можуть вжити заходів індивідуально".

"Відомо, що Польща дуже залучена до надання конкретної допомоги Україні. І я не виключаю, що Польща буде ще більше залучена в цьому контексті на національному рівні, а за нею підуть країни Балтії, можливо, навіть з можливістю введення військ на місцях", – сказав він.

За словами колишнього генсека Альянсу, Варшава "серйозно розгляне можливість створення коаліції охочих, якщо Україна нічого не отримає у Вільнюсі", а для України було б цілком законно звернутися по таку військову допомогу.

Зауважимо, що Расмуссен – один із розробників проєкту гарантій безпеки для України, відомого як "Київський безпековий компакт".

Як відомо, офіційні представники Альянсу і західних держав неодноразово категорично відкидали можливість введення власних військ в Україну, стверджуючи, що це заклало б початок прямої конфронтації НАТО й Росії.

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Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України до її вступу в НАТО мають бути закріплені у письмовій формі, а Вільнюський саміт Альянсу є "гарним майданчиком" для їхнього укладання.