Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рівень води у Каховському водосховищі щогодини знижується на 5-7 см – МАГАТЕ

"Українська правда"Четвер, 8 червня 2023, 03:59
Рівень води у Каховському водосховищі щогодини знижується на 5-7 см – МАГАТЕ
ЕМБЛЕМА МАГАТЕ, ФОТО GETTY IMAGES

Темпи падіння рівня води у Каховському водосховищі знизилися з 11 см до 5-7 см за годину. Якщо рівень води у водосховищі опуститься нижче 12,7 м, Запорізька атомна електростанція не зможе закачувати із нього воду.

Джерело: пресслужба МАГАТЕ, Sky News

Деталі: За даними МАГАТЕ, погодинні темпи втрат Каховського водосховища сповільнилися до 5-7 см з піку близько 11 см на годину, який було зафіксовано 6 червня.

Реклама:

Зазначається, що станом на 18 год 7 червня рівень води у водосховищі знизився приблизно на 2,8 метра і досяг 14,03 метра.

"Якщо рівень опуститься нижче 12,7 метра, ЗАЕС вже не зможе перекачувати воду з водойми у резервуари. Оскільки повний масштаб пошкодження дамби залишається невідомим, неможливо передбачити, коли це станеться. Але якщо нинішня швидкість падіння продовжуватиметься, критичного рівня буде досягнуто упродовж наступних двох днів", – повідомили у МАГАТЕ.

Готуючись до такого сценарію, наголосили в агентстві, ЗАЕС постійно поповнює свої резервуари (великий ставок-охолоджувач поруч із станцією, спринклерні ставки-охолоджувачі та прилеглі канали) водою з Каховського водосховища.

ВІДЕО ДНЯ

У МАГАТЕ наголосили, що у випадку заповнення цих об’єктів водою, її вистачить на кілька місяців, щоб забезпечити охолодження шести реакторів та відпрацьованого палива. 

Водночас, як повідомляє Sky News, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що існує ризик, що ЗАЕС може залишитися без необхідної кількості води для охолодження шести реакторів, яка подається з Каховського водосховища та ставків.

У найгіршому випадку, без охолодження "є ризик ядерного розплавнення (аварійна ситуація, розплавлення активної зони ядерного реактора під впливом високої температури - ред.) з трагічними екологічними наслідками". 

"Безумовно, існує небезпека, можливо, через кілька тижнів або місяць, але потрібно щось робити. Ми не хочемо створювати тут паніку, але це серйозна ситуація, тому що зазвичай вам потрібна гарантована кількість води, яка циркулює в цих реакторах. Якщо ви почнете втрачати цю здатність, у вас виникне проблема. Проблема може відтермінуватися на кілька днів або тижнів, але проблема буде", – сказав він.

Голова МАГАТЕ повідомив, що має намір відвідати ЗАЕС наступного тижня, щоб оцінити ситуацію.

Теми: МАГАТЕКаховська ГЕСЗАЕС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
МАГАТЕ
МАГАТЕ отримало доступ до дахів двох з шести енергоблоків ЗАЕС: мін не виявили
МАГАТЕ: ЗАЕС перевела 5-й енергоблок у холодний зупин, а 4-й – в гарячий
МАГАТЕ виявило протипіхотні міни на периферії Запорізької АЕС
Останні новини
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: