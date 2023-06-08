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Ворог двічі обстріляв Нікопольщину – ОВА

Четвер, 8 червня 2023, 07:47
Ворог двічі обстріляв Нікопольщину – ОВА
НІКОПОЛЬ, СКРІНШОТ DEEPSTATEMAP

Російські окупанти вночі 8 червня двічі з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Агресор двічі обстріляв Нікопольщину. З важкої артилерії вдарив по Мирівській і Марганецькій громадах".

Деталі: Очільник ОВА повідомив, що внаслідок обстрілів немає загиблих і постраждалих.

Для уточнення наслідків ворожої атаки територію оглядають рятувальники.

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Теми: Дніпропетровська областьобстрілРосія
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