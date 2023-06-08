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"Тиха війна": ССО розповіли про протистояння з ворогом на островах Херсонщини

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 червня 2023, 08:40
Тиха війна: ССО розповіли про протистояння з ворогом на островах Херсонщини
прапор ССО. ілюстративне фото з відкритих джерел

Після звільнення Херсона на островах між лівим і правим берегами Дніпра кілька місяців тривало протистояння українських спецпризначенців із російськими окупантами за перевагу на річці.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Херсонщина. Каскад островів між лівим і правим берегами Дніпра. Це - "сіра зона" з усіх сторін оточена водою. Вона стала місцем, де кілька місяців поспіль українське військо та російські окупанти вели "тиху війну" за перевагу на Дніпрі.

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Противник намагався проводити розвідку, мінувати територію, облаштовував позиції, спостережні пости. У свою чергу наші воїни не давали ворогу закріпитися і почувати себе вільно.

Непідконтрольні ділянки річки і суходолу, десятки мін під ногами, малі групи в пошуку противника і дрони, що цілодобового висять над головами. В таких умовах перемагають розум і хитрість, зухвалість і характер. Саме так працюють воїни морського центру спеціальних операцій ССО України".

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Деталі: Спецпризначенці пояснюють, що репортаж був знятий ще взимку, але з міркувань безпеки операції публікація його стала можливою лише зараз.

Оприлюднений сюжет - погляд зсередини на роботу воїнів Сил спеціальних операцій.

Теми: ССОХерсонська областьвійна
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