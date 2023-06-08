"Тиха війна": ССО розповіли про протистояння з ворогом на островах Херсонщини

Після звільнення Херсона на островах між лівим і правим берегами Дніпра кілька місяців тривало протистояння українських спецпризначенців із російськими окупантами за перевагу на річці.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Херсонщина. Каскад островів між лівим і правим берегами Дніпра. Це - "сіра зона" з усіх сторін оточена водою. Вона стала місцем, де кілька місяців поспіль українське військо та російські окупанти вели "тиху війну" за перевагу на Дніпрі.

Противник намагався проводити розвідку, мінувати територію, облаштовував позиції, спостережні пости. У свою чергу наші воїни не давали ворогу закріпитися і почувати себе вільно.

Непідконтрольні ділянки річки і суходолу, десятки мін під ногами, малі групи в пошуку противника і дрони, що цілодобового висять над головами. В таких умовах перемагають розум і хитрість, зухвалість і характер. Саме так працюють воїни морського центру спеціальних операцій ССО України".

Деталі: Спецпризначенці пояснюють, що репортаж був знятий ще взимку, але з міркувань безпеки операції публікація його стала можливою лише зараз.

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Оприлюднений сюжет - погляд зсередини на роботу воїнів Сил спеціальних операцій.