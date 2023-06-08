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Британська розвідка: На більшості ділянок фронту ініціатива за Україною

"Європейська правда"Четвер, 8 червня 2023, 09:21
Британська розвідка: На більшості ділянок фронту ініціатива за Україною
Лінія фронту. Скриншот з deepstatemap.live

Британська розвідка стверджує, що попри важкі бої ініціатива на більшості ділянок фронту – за Україною.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Зазначено, що на тлі надзвичайно складної оперативної обстановки тривають важкі бої на багатьох ділянках фронту.

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"На більшості ділянок ініціатива залишається за Україною", – йдеться в огляді.

Російські війська, ймовірно, все ще отримують наказ повернутися до наступальних дій якнайшвидше. Зокрема, чеченські підрозділи здійснили невдалу спробу захопити селище Мар'їнка поблизу Донецька, де лінія фронту мало змінилася з 2015 року.

Згадують в огляді і ситуацію довкола підірваної росіянами дамби Каховської ГЕС.

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"До 7 червня 2023 року рівень води в нижній течії Дніпра продовжував зростати після прориву Каховської дамби, але, ймовірно, почне спадати протягом 8 червня 2023 року. Обстріли ускладнили деякі спроби евакуації переміщеного цивільного населення із затоплених районів" – йдеться в огляді.

Нагадаємо, британська розвідка очікує додаткових затоплень у наступні дні у зв’язку з подальшим руйнуванням дамби Каховської ГЕС.

Теми: РосіявійнаВелика Британіярозвідка
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