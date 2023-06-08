Росіяни вбили цілу родину і поранили 4 дітей на Донеччині

Російські окупанти вбили 4-річну дитину, його батька та дідуся на Донеччині, ще четверо дітей віком 3, 4, 9 й 13 років отримали поранення.

Джерело: офіс генпрокурора, глава Донецької ОВА Павло Кириленко, Селидівська міська військова адміністрація

Деталі: Внаслідок обстрілу окупантами Українська в Донецькій області загинула ціла родина та поранено ще чотирьох дітей.

7 червня близько 19:45, житлові квартали м.Українська піддались, ймовірно, артилерійському обстрілу.

Внаслідок атаки загинула ціла родина - дідусь, його син та 4-річний онук.

Ще двоє дівчат та двоє хлопчиків, віком 3, 4, 9 й 13 років, зазнали мінно-вибухових травм та інших тілесних ушкоджень.

На місці події надали медичну допомогу пораненому 27-річному чоловіку.

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Остаточна кількість жертв встановлюється.

Правоохоронці здійснюють досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.2 ст. 438 ККУ).

Кириленко повідомив, що за 7 червня росіяни вбили 3 жителів Донеччини, ще 7 людей в області за добу одержали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Внаслідок атаки росіян було пошкоджено 2 приватних будинки та 14 багатоповерхівок.