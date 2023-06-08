Російські ЗМІ стверджують, що в окупованому Луганську зранку пролунало кілька вибухів, нібито завдано удару про промзоні міста.

Джерело: РИА Новости, ТАСС, анонімні Telegram-канали

Деталі: ТАСС повідомляє, що над містом нібито пролетіли ракети. Анонімні Telegram-канали публікують фото та відео задимлення.

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Доповнено: "РИА Новости" стверджують, що нібито завдано ракетного удару по промзоні міста. Всього пролунало чотири вибухи.

РосЗМІ повідомляють про вибухи в окупованому Луганську pic.twitter.com/13iG2zWI9L — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 8, 2023