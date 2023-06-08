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РосЗМІ повідомляють про вибухи в окупованому Луганську

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 8 червня 2023, 10:25
РосЗМІ повідомляють про вибухи в окупованому Луганську
Скрін з відео "Тіпічний Донецк"

Російські ЗМІ стверджують, що в окупованому Луганську зранку пролунало кілька вибухів, нібито завдано удару про промзоні міста.

Джерело: РИА Новости, ТАСС, анонімні Telegram-канали

Деталі: ТАСС повідомляє, що над містом нібито пролетіли ракети. Анонімні Telegram-канали публікують фото та відео задимлення.

 

Доповнено: "РИА Новости" стверджують, що нібито завдано ракетного удару по промзоні міста. Всього пролунало чотири вибухи.

Теми: ЛуганськвибухокупаціяЗМІ
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