РосЗМІ повідомляють про вибухи в окупованому Луганську
Четвер, 8 червня 2023, 10:25
Російські ЗМІ стверджують, що в окупованому Луганську зранку пролунало кілька вибухів, нібито завдано удару про промзоні міста.
Джерело: РИА Новости, ТАСС, анонімні Telegram-канали
Деталі: ТАСС повідомляє, що над містом нібито пролетіли ракети. Анонімні Telegram-канали публікують фото та відео задимлення.
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Доповнено: "РИА Новости" стверджують, що нібито завдано ракетного удару по промзоні міста. Всього пролунало чотири вибухи.
РосЗМІ повідомляють про вибухи в окупованому Луганську pic.twitter.com/13iG2zWI9L— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 8, 2023
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