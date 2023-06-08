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Орбан скликав Раду оборони через "ескалацію боїв" в Україні

"Європейська правда"Четвер, 8 червня 2023, 10:44

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у четвер зранку провів засідання Ради оборони через "ескалацію боїв у російсько-українській війні".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання Magyar Nemzet.

На зустрічі Віктор Орбан підкреслив, що, хоча припинення вогню і мир були б найважливішим у російсько-українській війні, бойові дії посилилися з минулої ночі.

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"Для нас безпека Угорщини, як і раніше, є нашим пріоритетом", – заявив прем'єр-міністр.

На засіданні Ради оборони – консультативного органу при прем'єр-міністрі – були присутні міністр оборони Криштоф Салай-Бобровніцкі, начальник Генштабу Збройних сил Угорщини генерал-лейтенант Габор Бьоренді, міністр внутрішніх справ Шандор Пінтер, керівник відомства прем'єр-міністра Антал Роган, а також низка інших представників державних служб і міністерств.

Нагадаємо, минулого тижня інтерв’ю державному радіо прем’єр Угорщини Віктор Орбан лякав Україну тяжкими втратами під час контрнаступу та закликав почати переговори з Москвою. Також Орбан поскаржився, що йому важко бути єдиним прем'єр-міністром у ЄС, який "виступає за мир".

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Теми: ОрбанУгорщинаУкраїнавійна
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