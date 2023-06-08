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ОВА: 3 загиблих та 8 поранених за добу через обстріли, на міні підірвався американець

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 8 червня 2023, 11:13
ОВА: 3 загиблих та 8 поранених за добу через обстріли, на міні підірвався американець
Наслідки обстрілів Донеччини, фото з Telegram OВА

Внаслідок російських обстрілів за добу троє людей загинули та 8 осіб дістали поранення; у Харківській області на міні підірвався американець.

Джерело: зведення ОВА про ситуацію в регіонах станом на 9:00 

Деталі: На Чернігівщині за добу – 3 обстріли, із мінометів, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

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Сумщина: вночі і зранку ворог здійснив 7 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 19 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Миколаївська, Білопільська, Середино-Будська та Новослобідська громади.

Миропільська громада: по території громади росіяни вдарили іранськими дронами. Відбулися влучання одного БПЛА "Shahed" в приміщення школи (виникла пожежа), в продуктовий магазин, в нежитлове приміщення на території громади. 

Миколаївська сільська громада: відбулося влучання БпЛА "Shahed" в ангар та зерносховище агрофірми. Пошкоджено декілька одиниць тракторної техніки.

ВІДЕО ДНЯ

У середу протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 153 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Миропільська, Хотінська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманська, Зноб-Новгородська, Великописарівська громади.

У Середино-Будській громаді внаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено адмінбудівлю сільради, сільську церкву, колишній дитячий садок. 

Хотінська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено склади підприємця, вантажівку, а також знищено 4 т пшениці.

Запорізька область: ворог здійснив 148 обстрілів 21 населеного пункту на лінії вогню у Запорізькій області: тричі атакував з БПЛА Гуляйполе та Залізничне, 18 ударів з РСЗВ по Гуляйполю, Ольгівському, Білогір'ю, Чарівному, Павлівці та Темирівці, 127 ударів з артилерії по Новояковлівці, Гуляйполю, Оріхову, Малинівці, Гуляйпільському та інших прифронтових селах.

У Кам'янському мінно-вибухові травми отримав 68 річний чоловік. Його оперативно доставили до медичного закладу. Додалося ще 32 зруйнованих цивільних об'єкти.

Дніпропетровщина: російська армія знову обстрілює Нікопольщину. 

У середу Мирівську громаду ворог кілька разів атакував з безпілотника. Пошкодив дві приватні оселі, господарську споруду, транспортні засоби.

Нікополь агресор накривав вогнем з важкої артилерії. Потрощені гімназія і два приватні підприємства, 8 житлових будинків, 6 господарських споруд, газопровід та лінія електропередач.

Вночі агресор двічі обстріляв Нікопольщину. З важкої артилерії вдарив по Мирівській та Марганецькій громадах.  Загиблих та постраждалих немає. Територію оглядають рятувальники – уточнюють наслідки атак.

Харківщина: протягом доби ворог неодноразово обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району, пошкоджено приватні будинки та домоволодіння. Також пошкоджено маслоекстракційний завод, сталася пожежа у будівельних вагончиках.

У середу вдень ворог влучив з танка в багатоквартирний будинок у с. Стрілеча Харківського району. Пошкоджено квартиру на 5 поверсі, сталася пожежа. Без постраждалих. 

Ворог завдав ракетного удару з ЗРК С-300 по с. Малинівка Чугуївського району, пошкоджено котельню та газопровід на території ТОВ "Лікеро-горілчаний завод "Прайм". Без потерпілих. 

В полі неподалік села Гаврилівка Чугуївського району на міні "Пелюстка" підірвався 39-річний чоловік – громадянин США, який перебував в Україні з гуманітарною місією. Госпіталізований з пораненням.

Луганщина: минулої доби загарбники обстріляли Новоселівське, Макіївку, Невське та Білогорівку.

Завдали авіаційних ударів по Стельмахівці. За добу противник здійснив 106 обстрілів (456 снарядів). 

Донеччина: ворог минулої доби здійснив 14 обстрілів по населеним пунктам: Авдіївка, Торецьк, Часів Яр, Українськ, с.Ласточкине, с.Привільне, с.Іванівське. Пошкоджено 21 житловий будинок (з них 14 – багатоквартирних).

На Донеччині за добу: 3 загиблих, 7 поранених.

Миколаївщина: за даними ПК "Південь" у середу силами та засобами протиповітряної оборони на півдні України знищено два БПЛА.

У середу ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Вдень було зафіксовано артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих. 

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 34 обстріли (192 снаряди), з них по м. Херсон – один артилерійський обстріл (2 снаряди). Жертв та поранених внаслідок обстрілів серед цивільних осіб немає.

Інформація щодо надзвичайної ситуації у зв‘язку з підривом Каховської ГЕС. 

Середній рівень підтоплення – 5,61 метрів. Затоплено 600 квадратних кілометрів Херсонщини, з них 32% – правобережжя та 68% – лівий берег.

 На звільнених територіях підтоплено 20 населених пунктів. Під водою опинилися 2629 житлових будинків, тільки минулої доби підтопило ще 971 оселю. 

Попри шалену небезпеку та постійні російські обстріли триває евакуація з зони підтоплення. На 6 ранку небезпечні території покинули 1999 людей. Найбільше евакуювали з мікрорайону Корабел м. Херсон – 1495 осіб.

Лівий берег, ситуація надзвичайно важка. Люди потерпають не тільки від "великої води", а й російського терору та небажання окупантів допомогти людям.

Теми: жертвиобстрілрозмінування
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