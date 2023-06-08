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Контрнаступ України розпочнеться незалежно від підриву ГЕС окупантами – Міноборони Литви

"Європейська правда"Четвер, 8 червня 2023, 12:08

Глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що український контрнаступ розпочнеться незалежно від того, що Росія підірвала Каховську ГЕС, оскільки терміни вже підтверджені. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Україна вже підтвердила терміни контрнаступу, і він розпочнеться незалежно від катастрофи, спричиненої окупантами", – написав Анушаускас у своєму Twitter.

Міністр додав, що за тиждень на зустрічі у форматі "Рамштайн" буде поновлено статус військової підтримки України, "щоб нічого не було втрачено в боротьбі з окупантами".

Нагадаємо, Сполучені Штати вважають, що разом із союзниками належним чином забезпечили Україну військовою допомогою для проведення контрнаступу.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі напередодні заявив, що Україна готова до контрнаступу, але боротьба буде тривалою.

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Теми: контрнаступЛитваУкраїнаКаховська ГЕС
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