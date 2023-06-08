Російська еліта вже не вірить, що Путін переможе у війні − Bloomberg

Представники російської еліти − навіть ті, які підтримують російське вторгнення в Україну, − уже зневірилися у здатності Путіна перемогти у війні і вважать "заморожений" конфлікт найкращим варіантом для Кремля зараз, пише Bloomberg.

Джерело: видання Bloomberg з посиланням на сім осіб, знайомих із ситуацією, які побажали залишитися невідомими

Дослівно Bloomberg: "Настрої глибокої похмурості щодо перспектив путінської війни в Україні охоплюють російську еліту, причому навіть найбільш оптимістично налаштовані вважають "заморожений" конфлікт найкращим можливим результатом для Кремля на даний момент.

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Багато представників політичної та бізнес-еліти втомилися від війни і хочуть, щоб вона припинилася, хоча і сумніваються, що Путін зупинить бойові дії. Попри те, що ніхто не хоче виступати проти президента РФ через вторгнення, абсолютна віра в його лідерство похитнулася".

Деталі: Співрозмовники видання вважають, що найбільш сприятливою перспективою стали б переговори наприкінці року, які перетворили б конфлікт на "заморожений" і дозволили б Путіну проголосити піррову перемогу росіян, утримавши частину захоплених українських територій.

Пряма мова ексрадника російського уряду Кирила Рогова, який залишив країну після початку вторгнення: "Еліти опинилися в глухому куті: вони бояться стати цапами-відбувайлами за безглузду війну. Дійсно дивно, наскільки поширеною серед російської еліти стала ідея про можливість того, що Путін не виграє цю війну".

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Деталі: Видання вважає, що зростаюча зневіра, ймовірно, посилить перекладання відповідальності за невдале вторгнення, яке вже призвело до гострих суспільних розбіжностей.

Катастрофічний підрив росіянами Каховської ГЕС ще більше ускладнив конфлікт, оскільки паводкові води затопили і захоплену територію.

А атаки всередині Росії посилюють відчуття незахищеності − йдеться і про нещодавні удари безпілотників по Москві і про бойові дії у Бєлгородській області РФ. Усе це підриває іміджу Путіна як гаранта безпеки Росії, пише видання.

Зневіру росіян посилює і тривалість війни − окупанти планували захопити Україну за лічені дні, але протистояння російському вторгненню триває вже 16-й місяць. Також підривають впевненість у силах РФ постійні конфлікти між засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і міністром оборони РФ Сергієм Шойгу і головнокомандувачем російської армії Валерієм Герасимовим.

Видання зазначає, що більшість представників еліти не висовуються і займаються своєю роботою, вважаючи, що не можуть вплинути на події. А Путін своєю чергою не демонструє жодних ознак бажання закінчити війну.

Попри те, що більшість пересічних росіян продовжують підтримувати Путіна, рівень занепокоєння в Росії все ж зростає.

Опитування, проведене наприкінці травня, засвідчило, що 53% росіян вважають, що їхні сім'ї та друзі перебувають у тривожному настрої − це на 11 відсоткових пунктів більше, ніж було у квітні, і є найвищим показником за майже чотири місяці.

При цьому, видання пише, що Росія, безперечно, все ще володіє величезними ресурсами для боротьби.

І зважаючи на те, що бойові дії не припиняються, російські чиновники та мільярдери знають, що на них чекають роки міжнародної ізоляції та поглиблення залежності від Кремля, оскільки Путін підштовхує бізнес до підтримки війни, а своєму оточенню забороняє залишати посади.

Чиновники та їхні сім'ї зазнали заморожування активів і заборони на в'їзд в низку країн в рамках американських і європейських санкцій, які також зробили російську економіку однією з найбільш санкціонованих у світі, перекресливши десятиліття інтеграції у світові ринки.

"Чиновники пристосувалися до ситуації, але ніхто не бачить світла в кінці тунелю − вони песимістично налаштовані щодо майбутнього. Найкраще, на що вони сподіваються, − це на те, що Росія програє без приниження", − вважає колишня співробітниця Центробанку РФ Олександра Прокопенко, яка виїхала з РФ незадовго після вторгнення в Україну.