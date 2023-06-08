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Кулеба: Країни НАТО не вводитимуть війська в Україну до завершення війни

"Європейська правда"Четвер, 8 червня 2023, 13:12

Країни НАТО не вводитимуть війська на територію України, поки не завершиться російсько-українська війна.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба у ефірі програми "Сніданок з 1+1" 8 червня, коментуючи висловлювання ексгенсека НАТО, пише "Європейська правда".

"До завершення збройного конфлікту на території України іноземні держави не вводитимуть свої війська на територію нашої держави. Більше того, ми цього не просимо. Ми кажемо: дайте зброю", – заявив Кулеба.

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Міністр підкреслив, що після того, як Україна стане членом Альянсу, українські бригади стоятимуть в інших країнах НАТО і захищатимуть їх.

Кулеба також додав, що членство України у НАТО не може завершити цю війну, але воно запобігатиме новим війнам.

Нагадаємо, колишній генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен вважає, що в межах дискусії про майбутні гарантії безпеки для України окремі члени НАТО можуть погодитись на введення на українську територію своїх військ.

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На думку Расмуссена, якщо НАТО не зможе ухвалити рішення про кроки щодо членства України або її гарантії безпеки на саміті у Вільнюсі, "існує чітка можливість того, що деякі країни можуть вжити заходів індивідуально".

Теми: Кулеба ДмитроНАТОУкраїнавійна
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