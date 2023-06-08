"Пряму лінію" з Путіним відклали через ситуацію на фронті

"Пряму лінію" президента країни-агресора Володимира Путіна попередньо перенесли з червня на листопад-грудень цього року, це пов’язано, зокрема, з ситуацію на фронті в Україні.

Джерело: російський "Коммерсант" з посиланням на джерела

Пряма мова співрозмовника видання в АП Росії: "Наразі попередньо планується провести її ("пряму лінію" – ред.) в листопаді-грудні".

Деталі: За словами співрозмовника видання, вибір такого часового проміжку пов'язаний із подіями на фронті в Україні, тому краще дочекатися визначеності із цією ситуацією.

Також джерело зазначило, що бажано, щоб захід відбувся до оголошення президентських виборів в Росії, тому що проводити його вже після того, як почнеться офіційна кампанія, буде складніше.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков раніше переконував, що "пряма лінія" з Путіним відбудеться, але не називав точних термінів.

Нагадаємо: Останній раз Путін проводив "пряму лінію" 2021 року. Наступний захід планувалось провести 30 червня 2023 року.

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"Пряма лінія" – це кремлівський формат спілкування Путіна з росіянами, коли він кілька годин відповідає на запитання у прямому ефірі.