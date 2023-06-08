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Чверть українців вважають, що потрібно більше року для перемоги – опитування

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 8 червня 2023, 14:41
Чверть українців вважають, що потрібно більше року для перемоги – опитування
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З SHUTTERSTOCK

25% відсотків українців вважають, що Україні потрібно більше року для перемоги, 37% – півроку-рік

Джерело: опитування, проведене соціологічною групою "Рейтинг" 1-2 червня

Дослівно: "Близько 60% зазначили, що для перемоги у війні необхідний тривалий час: 25% вважають, що необхідно більше року, 37% – півроку-рік. Майже 20% оцінюють необхідний для перемоги час до кількох місяців, ще близько 20% – не можуть дати відповідь. 

Водночас спостерігається зростання кількості тих, хто оцінює терміни для перемоги як тривалі (більше року). Найбільше таких – серед наймолодших респондентів 18-35 років (38%)".

 
 

Деталі: У лютому частка тих, хто вважає, що країні потрібно більше року, складала 21%. 

Згідно з результатами опитування, абсолютна більшість українців (95%) впевнена, що Україна зможе відбити напад Росії. 71% опитаних вважають, що справи країни рухаються у правильному напрямку, 13% – протилежної думки, ще 16% – не змогли оцінити. 

 

Як і влітку минулого року, наразі спостерігається невелике зменшення кількості тих, хто оцінює напрямок розвитку країни як правильний, й збільшується кількість тих, хто не визначився в оцінках. У всіх регіонах та серед всіх вікових груп продовжує домінувати оцінка напрямку як правильного. 

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Опитування проведене методом телефонного інтерв’ю серед населення віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3.1%.

Теми: війнаопитування
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