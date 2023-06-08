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"Адміністрації" росіян втрачають вплив на окупованих територіях – Маляр

Олександр ШумілінЧетвер, 8 червня 2023, 14:41
Адміністрації росіян втрачають вплив на окупованих територіях – Маляр
ГАННА МАЛЯР, СКРІНШОТ З ТЕЛЕМАРАФОНУ

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, на тимчасово окупованій території України знижується вплив російських окупаційних адміністрацій.

Джерело: повідомлення Маляр

Пряма мова: "Вплив російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованій території України стрімко знижується через їх нездатність підтримувати прийнятний рівень життєзабезпечення місцевого населення.

Зокрема, у низці тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької і Херсонської областей місцеві мешканці демонстративно нехтують розпорядженнями окупаційних адміністрацій, висловлюють недовіру до російської пропаганди".

Деталі: За словами Маляр, серед громадян все більше поширюється правдива інформація про ситуацію на фронті і через це "зростає кількість проукраїнськи налаштованого населення".

Теми: Росіяокупація
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