Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Адміністрації" росіян втрачають вплив на окупованих територіях – Маляр

Олександр ШумілінЧетвер, 8 червня 2023, 14:41
Адміністрації росіян втрачають вплив на окупованих територіях – Маляр
ГАННА МАЛЯР, СКРІНШОТ З ТЕЛЕМАРАФОНУ

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, на тимчасово окупованій території України знижується вплив російських окупаційних адміністрацій.

Джерело: повідомлення Маляр

Пряма мова: "Вплив російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованій території України стрімко знижується через їх нездатність підтримувати прийнятний рівень життєзабезпечення місцевого населення.

Реклама:

Зокрема, у низці тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької і Херсонської областей місцеві мешканці демонстративно нехтують розпорядженнями окупаційних адміністрацій, висловлюють недовіру до російської пропаганди".

Деталі: За словами Маляр, серед громадян все більше поширюється правдива інформація про ситуацію на фронті і через це "зростає кількість проукраїнськи налаштованого населення".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіяокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Росія
П'ять українських кейсів для поневолених народів
Атака дронів на Псков: ГУР підтвердило знищення 4 літаків Іл-76, ще 2 пошкоджено
Росія відмовила Бразилії в участі в розслідуванні падіння літака Пригожина
Останні новини
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: