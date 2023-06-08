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На Заході обговорюють можливу відправку Україні винищувачів F-18 разом із F-16 – Politico

"Європейська правда"Четвер, 8 червня 2023, 14:48

На Заході обговорюють можливості передачі Україні "десятків" винищувачів F-18 разом із літаками F-16, постачання яких вже погоджене.

Про це повідомило видання Politico, пише "Європейська правда".

За даними видання, українська делегація ставила питання щодо постачання F-18 на закритих засіданнях під час Діалогу Шангрі-Ла в Сінгапурі минулого тижня.

Зазначають, що Україна може отримати "десятки старих, але справних F-18", які незабаром будуть доступні для експорту.

Видання нагадує, що Австралія, Канада, Швейцарія і Фінляндія переходять з F-18 на F-35.

Водночас, за даними Politico, до реалізації цього плану ще далеко, однак "розмови про зброю мають звичку перетворюватися на поставки".

F/A-18 – американський палубний винищувач-бомбардувальник, розроблений в 1970-х роках. На сьогодні є основним бойовим літаком ВМС США. Перебуває також на озброєнні низки країн Європи та Азії. У низці джерел літак згадується як F-18, але таке позначення було скасовано в 1982 році й наразі не є офіційним.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що кілька держав так званої коаліції винищувачів передали Україні конкретні пропозиції щодо надання F-16.

До так званої "коаліції винищувачів" для України на цей час увійшли вісім європейських країн – Велика Британія, Нідерланди, Польща, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія та Франція.

Теми: винищувачіУкраїнаЗахід
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