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На Полтавщині стався землетрус

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 8 червня 2023, 15:27
На Полтавщині стався землетрус
Ілюстративне фото з digitalgov.gov

На Полтавщині зранку 8 червня стався землетрус магнітудою 3,7 бала за шкалою Ріхтера.

Джерело: сайт Головного центру спеціального контролю

Дослівно: "За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних. Він відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення; під відкритим небом – тільки в сприятливих умовах.

Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають коливання легких предметів, трохи сильніше – на верхніх поверхах".

Деталі: Головний центр спецконтролю повідомляє, що джерело землетрусу знаходиться у 26 км на південний схід від Полтави, на глибині 10 км.  

Подібні за силою землетруси в Полтавській області реєструвалися, зокрема, 26 травня та 14 січня 2023 року з магнітудами 3,5 та 2,7.

Теми: Полтавська областьземлетрус
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