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Майже 20% переселенців в Україні не планують повертатися додому – опитування

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 8 червня 2023, 16:31
Майже 20% переселенців в Україні не планують повертатися додому – опитування
Фото: Fotoreserg

19% внутрішніх переселенців в Україні не планують повертатися додому, навіть якщо війна закінчиться, і цей відсоток вдвічі зріс порівняно з минулим літом.

Джерело: опитування, проведене соціологічною групою "Рейтинг" 1-2 червня

Деталі: Згідно з результатами опитування, кількість респондентів, які були змушені покинути місце постійного проживання, складає 18%. Найбільше переселенців серед вихідців зі сходу – понад 60% з них змінили місце проживання. 

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19% опитаних переміщених осіб зазначили, що вже не повернуться додому, і цей відсоток в динаміці зростає: порівняно з літом минулого року тих, хто не планує повертатись, стало вдвічі більше.

Водночас 75% висловили намір повернутися додому: 12% – найближчим часом, 14% – хочуть повернутися, але ще почекають, 49% – повернутися після закінчення війни. 

 
 
 

Опитування проведене методом телефонного інтерв’ю серед населення віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3.1%.

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Теми: переселенціопитуваннясоціологія
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