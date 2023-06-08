Швейцарські праві у парламенті заблокували 5 млрд євро гуманітарної допомоги Україні

Нижня палата парламенту Швейцарії в четвер більшістю голосів відхилила схвалення плану підтримки України на понад п’ять мільярдів євро протягом наступних п’яти-десяти років.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RTS.

Проти плану, представленого федеральним міністром закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассісом, проголосували 105 депутатів Національних зборів – передусім представники правих партій – проти 86, які його підтримали.

Кошти планувалося використати на гуманітарну допомогу, цивільний захист і розмінування, а також на заходи з "розбудови миру". Однак кілька депутатів парламенту заявили, що багато питань все ще потребують роз'яснення у плані відновлення України та міжнародного співробітництва.

Пропозицію ще у березні висунув комітет палати із закордонних справ, представник якого Ніколас Вальдер пояснював, що відмова Швейцарії від збройної допомоги Україні "не повинна звільняти нас від наших солідарних зусиль на підтримку України".

"Виділяючи 0,22% ВВП на допомогу цій країні, Швейцарія перебуває позаду майже всіх європейських країн. Австрія та Норвегія роблять набагато більше відповідно до своєї економічної потужності. Навіть Польща витрачає 3,1% свого ВВП на допомогу", – сказав Вальдер.

До цього Швейцарія вже схвалила надання Україні трьох пакетів гуманітарної допомоги на загальну суму понад 1,8 мільярда євро протягом наступних шести років.

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