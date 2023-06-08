Затримали екскерівників колонії Бердянська, які катуваннями вибивали з ув’язнених гроші

Співробітники ДБР затримали колишніх керівників колонії у Запорізькій області, які протягом кількох років катували ув’язнених і вимагали кошти від рідних за припинення знущань.

Джерело: пресслужби ДБР і ОГП

Деталі: За даними слідства, колишні начальник та перший заступник державної установи "Бердянська виправна колонія (№77)" створили злочинну організацію.

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Впродовж 2016 – 2021 років її учасники з метою вимагання коштів систематично катували ув’язнених.

За вказівкою керівників злочинної організації виконавці застосовували до засуджених різні методи катувань.

Вони замотували їх у мокрий матрац і доводили до стану удушення, затискаючи обличчя. Також завдавали ударів пластиковою або дерев’яною палицею по стопах, сідницях, відбивали фаланги пальців рук. Наносили удари кулаком в область хребців шиї, від яких потерпілі на мить втрачали координацію або взагалі свідомість, викручували руки за спиною.

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Ще одним видом катувань було занесення під нігті грибкових інфекцій забрудненою швейною голкою. Зв’язували ув’язнених, тримаючи їх в знерухомленому стані тривалий час, заставляли довго стояти в одному положенні протягом 12 годин і навіть більше. Також вони практикували інше жорстоке поводження.

У перерві між катуванням потерпілим пропонувалося зателефонувати своїм рідним і попросити скинути на окремо визначену картку гроші, суми яких коливалися від 1 до 100 тисяч гривень, в залежності від матеріального становища родичів.

Якщо за цей час людина не погоджувалась, катування продовжувались поки ув'язнений не зламається. Не витримуючи щоденних катувань, потерпілі та їхні рідні змушені були виконувати вимоги катів та скидати кошти. Гроші з "підставних карток" знімались і передавались готівкою керівникам злочинної організації.

За оперативними даними, жертвами злочинців були майже всі, хто потрапляв до колонії. Наразі у кримінальному провадженні зібрано документальні свідчення про знущання з понад 30 потерпілих. Процес виявлення осіб, які стали жертвами учасників злочинної організації, триває.

Встановлено, що з моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої до них застосовувалися витончені види катувань, фізичний та психологічний тиск, основною метою яких було зламати волю людини й примусити беззаперечно виконувати будь-які вказівки.

Надалі засуджений потрапляв до рук інших засуджених, але тих, що пішли на співпрацю з адміністрацією установи. Вони продовжували протиправні дії стосовно новоприбулих. У ДБР зазначають, що, дехто з них, як і деякі працівники колонії, залишились на окупованій території та сьогодні допомагають російським загарбникам.

Після початку розслідування керівники установи звільнилися і перебрались до Харкова та Дніпра. Заступник навіть отримав посаду у міжрегіональному управлінні Департаменту з питань виконання покарань і навідувався до Бердянської колонії з перевірками щодо дотримання прав засуджених.

Зараз їх затримано, фігурантам інкримінують створення і керівництво злочинною організацією, катування ув’язнених виправної установи та вимагання.

Вирішується питання про обрання щодо підозрюваних осіб запобіжного заходу.

Окрім того, раніше за цими ж статтями повідомлено про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, які безпосередньо виконували функції катів.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.