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На Буданова було більше 10 замахів – розвідка

Софія Середа, Валентина РоманенкоЧетвер, 8 червня 2023, 17:36
На Буданова було більше 10 замахів – розвідка
КИРИЛО БУДАНОВ. ФОТО GUR.GOV.UA

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пережив більше десятка замахів на себе.

Джерело: представник ГУР МОУ Андрій Юсов в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Точно відомо, що це більше 10 спроб, але зрозуміло, що є офіційний вирок, наскільки може бути офіційним для неіснуючої фактично фіктивної держави, якою є Російська Федерація. Так, Буданов одна з важливих цілей для "руского міра", для російської пропаганди і для правлячого режиму Путіна.

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Він це чудово усвідомлює і в принципі, як публічно коментував, вважає, що це добра оцінка, значить, робота ведеться в правильному напрямку. Тому всі заходи безпеки вживаються, звичайно, але на роботу це не впливає командира підрозділу, відомства. Зрештою, я думаю, що боятися потрібно саме Путіну і його найближчому оточенню.

Деталі: За словами Юсова, жодні замахи чи ракетні удари, чи багато інших підлостей ворога ГУР не зупинили і не зупинять.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Нещодавно російська пропаганда поширювала фейк про нібито "загибель" керівника ГУР МОУ Буданова.

Теми: Будановрозвідка
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