Парламент Молдови підтримав надання громадянства всім дітям, народженим у країні

Молдовський парламент у четвер підтримав законопроєкт, який передбачає автоматичне надання громадянства Молдови дітям, народженим на території країни.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Radio Chisinau.

За законодавчу ініціативу, що передбачає гарантоване право на молдовське громадянство для кожної дитини, народженої на території Молдови, у другому читанні проголосували 68 депутатів.

Документ має на меті внести зміни до закону "Про громадянство Республіки Молдова". З нього виключать фразу про те, що право на молдовське громадянство діти мають лише тоді, якщо на момент народження хоча б один із їхніх батьків має право на проживання, користується міжнародним захистом або визнаний компетентними органами особою без громадянства.

Виключивши це положення, проект має на меті привести правову норму у відповідність до положень Конвенції ООН про статус апатридів, Конвенції ООН про скорочення безгромадянства та Конвенції про права дитини.

Законодавча ініціатива належить депутатці партії влади Молдови "Дія і справедливість" Анжелі Мунтяну-Пожога. Її висунули ще у 2021 році для скорочення дискримінації в Молдові.

Минулого року в Молдові запропонували позбавляти молдовського громадянства осіб, які одночасно є громадянами Молдови й Росії, в разі участі у війні РФ проти України в лавах російської армії.