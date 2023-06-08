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Росія може готувати новий теракт, щоб звинуватити Україну – джерела в розвідці

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 червня 2023, 18:29
Росія може готувати новий теракт, щоб звинуватити Україну – джерела в розвідці
ілюстративне фото закликів зупити Путіна і війну з Україно. Unsplash

За даними розвідки, на тлі вчиненого Росією воєнного злочину на Каховській ГЕС держава-агресор готується вчинити ще один терористичний акт – цього разу на своїй території з подальшим звинуваченням України.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в ГУР

Деталі: За інформацією розвідки, об’єктом для терористичного акту росіяни обрали газотранспортну систему.

Міністерству палива та енергетики України стало відомо про значне зниження тиску в компресорних станціях магістральних газогонів, якими Росія транспортує природній газ до Європи через українську ГТС в межах укладеного в грудні 2019 року контракту на транзит.

Так, з 7 червня 2023 року вихідний тиск у компресорній станції "Курськ" магістрального газопроводу (МГ) "Єлець-Курськ-Кривий Ріг" впав більш, ніж втричі: з 63,3 до 19,4 кгс/см².

Майже тотожні показники падіння тиску зафіксовані й на вході та виході компресорної станції "Курськ" магістрального газопроводу "Прогрес".

Водночас, на точці з’єднання магістральних газопроводів агресора та ГТС України – газовимірювальній станції Суджа – тиск не змінювався і становив:

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Для МГ "Прогрес" 60,4 кгс/см²;

Для МГ  "Уренгой-Помари-Ужгород" – 0 кгс/см²;

Для МГ "Єлець-Курськ-Кривий-Ріг" – 0 кгс/см².

На думку розвідки, такі небезпечні російські "забави" з тиском можуть свідчити про підготовку до теракту на магістральних газопроводах або інших об’єктах критичної газової інфраструктури РФ, аби використати наслідки у пропагандистській кампанії для звинувачення України.

Пряма мова джерела УП: "Вочевидь, відповідний намір держави-терориста націлений на те, щоб посіяти недовіру між Україною і нашими західними партнерами та відволікти увагу від злочинного підриву Росією Каховської ГЕС".

Теми: розвідкаРосіятероризм
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