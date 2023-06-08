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У росіян вистачає ракет бити по сакральних цілях, таких як Київ – ГУР

Софія Середа, Валентина РоманенкоЧетвер, 8 червня 2023, 18:59
У росіян вистачає ракет бити по сакральних цілях, таких як Київ – ГУР
Андрій Юсов фото УП

За час відносного затишшя після атаки Росії на енергетичний сектор України держава-агресор виробила певну кількість ракет, якими продовжила ракетний терор у травні.

Джерело: представник ГУР Андрій Юсов в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "У них зберігається можливість виробництва нового ракетного озброєння. Окрім того, коли ми говоримо про ракетні удари, вони  бувають різні.

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На першому етапі повномасштабного вторгнення і потім – під час спроб занурити Україну у повний блекаут – вони ракет не шкодували. Тоді Росія витратила більшу частину наявних запасів свого високоточного ракетного озброєння.

Після зимової – абсолютно програшної історії з так званим ракетним бліцкригом по енергетиці, – було певне затишшя. І за цей час вони дещо виробили. Наприклад, десь 30 "Калібрів" рашисти можуть виробляти щомісяця. "Кинджалів" або "Іскандерів" – менше.

Окрім того, змінюється тактика. Тепер вона гібридна, коли застосовуютсья і "Шахеди", і і балістика, і крилаті ракети одночасно".

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Деталі: За словами Юсова, якщо раніше обстріли були по всій Україні, то зараз ворог обирає для себе ключові цілі. І Київ зараз став сакральною ціллю для путінського режиму.

Представник ГУР зазначає: на такі атаки у росіян іще є ресурси, але, мовляв, повторювати такі масовані масштабні ракетні удари, які були по всій території України від початку повномасштабного вторгнення і взимку, у них зараз немає можливості.  

Теми: ракетний ударрозвідкаРосіявійна
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