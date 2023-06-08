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Росія має проблеми з речовим забезпеченням військ – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаЧетвер, 8 червня 2023, 19:15

Українське військове командування вважає, що Росії стає дедалі складніше забезпечувати свої війська належним чином, за приклад наводить Волгоград, де військовослужбовці отримали замість берців чоботи й мусять купувати військову форму самотужки. 

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні за 8 червня.

Дослівно Генштаб ЗСУ: "За наявною інформацією, російське військове керівництво має значні проблеми з речовим забезпеченням своїх військ. Військовослужбовцям, які нещодавно підписали контракт у військових частинах, що дислокуються у місті Волгоград, видали чоботи замість черевиків з високими берцями. До того ж, контрактників змушують купувати військову форму за власні кошти".

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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