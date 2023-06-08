Юсов про прогноз Буданова: Оцінка лишається без змін – Україна безумовно поверне Крим

Прогноз очільника ГУР Кирила Буданова про те, що "ЗСУ зайдуть у Крим до кінця весни 2023 року" був лише ймовірним сценарієм, який може зазнавати коректив.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв’ю "Українській правді".

Пряма мова: "Ми говоримо про сценарії. Це ж не ставка у букмекерській конторі і не календар відривний на стіні.

Корективи відбуваються. Але загальна ситуація і загальна оцінка залишається без змін: Україна безумовно поверне Крим. І в цій ситуації слова Буданова точно будуть пророчими".

Деталі: Юсов відмовився уточнити, на яку дату зараз можна скорегувати прогноз Буданова щодо входу ЗСУ до Криму. Водночас він додав, що деокупація півострова станеться тоді, коли "буде тепло".

Нагадаємо: У 2014 році Росія анексувала український Крим. Анексія не була визнана більшістю країн світу.

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З вересня минулого року голова української розвідки Кирило Буданов неодноразово анонсував, що ЗСУ зайдуть у Крим до кінця весни 2023-го, а у відповідь журналістам, які нагадували йому про ці слова, говорив, що "в нас все йде за графіком".