Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В акваторію моря на Одещині течією Дніпра винесло міни та невикористані боєприпаси

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 червня 2023, 19:51
В акваторію моря на Одещині течією Дніпра винесло міни та невикористані боєприпаси
Сміття з Херсонщини в Одеській затоці. фото Думской

Жителів Одещини просять утриматися від відвідування узбережжя Чорного моря через появу там сміття та вибухонебезпечних предметів, які приніс Дніпро після підриву окупантами Каховської ГЕС.

Джерело: звернення начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера до жителів Одеської області

Пряма мова: "Через вибух на Каховській ГЕС велика кількість сміття та уламків потрапила з Дніпра до акваторії Чорного моря. Вздовж берега вже спостерігається дрейф великої кількості уламків, дерев, побутових відходів, сміття.

Виявляють тіла загиблих тварин. Крім того, вода виносить до берегів міни, розтяжки та нерозірвані боєприпаси. Це загроза життю і здоров'ю жителів регіону".

Деталі: За словами Кіпера, відповідні служби вже займаються розчисткою акваторії. Очільник ОВА водночас закликав мешканців Одеської області утриматись від прогулянок узбережжям та пляжами.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Одеська областьКаховська ГЕС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Руйнування Каховської ГЕС: до Криму вода не надходитиме щонайменше рік – "Укргідроенерго"

Контрнаступ: Міноборони вже нарахувало 7 звільнених населених пунктів

Кулеба: Партнери не сумніваються, що Україна не причетна до підриву Каховської ГЕС

мапаУкраїна наступає на кількох напрямках, але з перемінним успіхом – західні ЗМІ

Мінна небезпека зросла на узбережжі Одещини

відеоДрон знищив супутникову систему зв’язку росіян: у Мінцифри показали відео

Усі новини...
Одеська область
ОВА: На Одещині – надзвичайна пожежна небезпека
Зеленський приїхав в Одесу: представив нового голову ОВА і провів нараду
Зеленський призначив нового очільника Одеської області
Останні новини
23:44
Новий президент Латвії: перепоною для вступу України до НАТО є не Угорщина
23:35
Як виховувати дитину одному – поради психологів
23:28
ЗСУ за тиждень взяли під контроль 16 кв. км на Бахмутському напрямку – Маляр
23:17
ЗМІ: США у вівторок оголосять про нову військову допомогу Україні, зокрема БМП
23:09
Розпад Росії після війни можливий, але є й інші сценарії – глава МЗС Латвії
22:55
Результати невтішні: Зеленський анонсував "проєкти рішень" щодо відповідальних за укриття
22:44
Макрон: Контрнаступ України може тривати "тижні, а то й місяці"
22:33
Зеленський провів Ставку: Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно
22:17
США просувають реформу Радбезу ООН: більше постійних членів, але без права вето – WP
21:58
фотоРосіяни вдарили по місту на Донеччині: є загиблий та поранені
Усі новини...
Реклама: