В акваторію моря на Одещині течією Дніпра винесло міни та невикористані боєприпаси

Сміття з Херсонщини в Одеській затоці. фото Думской

Жителів Одещини просять утриматися від відвідування узбережжя Чорного моря через появу там сміття та вибухонебезпечних предметів, які приніс Дніпро після підриву окупантами Каховської ГЕС.

Джерело: звернення начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера до жителів Одеської області

Пряма мова: "Через вибух на Каховській ГЕС велика кількість сміття та уламків потрапила з Дніпра до акваторії Чорного моря. Вздовж берега вже спостерігається дрейф великої кількості уламків, дерев, побутових відходів, сміття.

Виявляють тіла загиблих тварин. Крім того, вода виносить до берегів міни, розтяжки та нерозірвані боєприпаси. Це загроза життю і здоров'ю жителів регіону".

Деталі: За словами Кіпера, відповідні служби вже займаються розчисткою акваторії. Очільник ОВА водночас закликав мешканців Одеської області утриматись від прогулянок узбережжям та пляжами.