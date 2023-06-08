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В акваторію моря на Одещині течією Дніпра винесло міни та невикористані боєприпаси

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 червня 2023, 19:51
В акваторію моря на Одещині течією Дніпра винесло міни та невикористані боєприпаси
Сміття з Херсонщини в Одеській затоці. фото Думской

Жителів Одещини просять утриматися від відвідування узбережжя Чорного моря через появу там сміття та вибухонебезпечних предметів, які приніс Дніпро після підриву окупантами Каховської ГЕС.

Джерело: звернення начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера до жителів Одеської області

Пряма мова: "Через вибух на Каховській ГЕС велика кількість сміття та уламків потрапила з Дніпра до акваторії Чорного моря. Вздовж берега вже спостерігається дрейф великої кількості уламків, дерев, побутових відходів, сміття.

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Виявляють тіла загиблих тварин. Крім того, вода виносить до берегів міни, розтяжки та нерозірвані боєприпаси. Це загроза життю і здоров'ю жителів регіону".

Деталі: За словами Кіпера, відповідні служби вже займаються розчисткою акваторії. Очільник ОВА водночас закликав мешканців Одеської області утриматись від прогулянок узбережжям та пляжами.

Теми: Одеська областьКаховська ГЕС
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