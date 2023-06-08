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Президентка Угорщини: Росія не повинна досягти військових цілей в Україні

"Європейська правда"Четвер, 8 червня 2023, 20:00
Президентка Угорщини: Росія не повинна досягти військових цілей в Україні
Каталін Новак, фото Corbis via Getty Images

Угорська президентка Каталін Новак вважає, що світ має завадити Росії втілити її військові цілі в Україні – водночас вона проти того, аби Будапешт допомагав Києву зброєю, і вважає санкції неефективними.

Про це Новак сказала в інтерв’ю Neue Zürcher Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

Президентка Угорщини наголосила, що від початку засуджувала російську агресію, а вся її країна виступає за територіальну цілісність України.

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"Україна – суверенна країна, яка зазнала нападу з боку сусіда і зараз робить все можливе, щоб захистити своїх громадян. Українці діють самостійно, але їх підтримують багато країн. Це, звичайно, впливає на військові зусилля", – вважає Новак.

Угорська президентка вважає, що військова допомога "розпалить війну" і "може швидко призвести до ескалації", але підтримує гуманітарну допомогу українцям і українським біженцям.

Що стосується санкцій, Новак підкреслила, що Угорщина підтримала всі попередні санкційні пакети Європейського Союзу проти Росії, але потрібно також враховувати їхній вплив на європейські держави.

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"Санкції мають ефект, але вони завдали нам більше шкоди, ніж Росії. Цього не можна допустити. Ми повинні приділяти цьому набагато більше уваги, замість того, щоб зосереджуватися лише на покаранні Росії", – вважає вона.

У березні угорська президентка заявила про підтримку мирного плану для України, який не передбачає перемоги Росії й водночас ґрунтується на "реалістичних цілях".

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Теми: Угорщинавійна
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