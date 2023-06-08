По всій Україні оголошували повітряну тривогу

Станом на 20:24 четверга 8 червня в усіх областях України було оголошено повітряну тривогу.

Джерело: Карта повітряних тривог

Деталі: В Україні з 19:26 четверга ширилася повітряна тривога, яка почалася зі східних областей і потім перекинулася на південні й західні регіони.

Першими про повітряну тривогу повідомили Донецька та Харківська області.

Станом на 20:01 тривога охопила південь, а також Львівську, Волинську, Івано-Франківську, Закрпатську, Хмельницьку, Тернопільську й Чернівецьку області – і продовжує ширитися.

О 20:17 повітряну тривогу оголосили і в столиці Київ, о 20:24 – уже по всій Україні.

О 21:03 почалися відбої повітряної тривоги. Попередження про небезпеку тривало від 40 хвилин до 1 години 45 хвилин.