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По всій Україні оголошували повітряну тривогу

Олена РощінаЧетвер, 8 червня 2023, 21:15
По всій Україні оголошували повітряну тривогу
Мапа повітряних тривог, t.me/air_alert_map

Станом на 20:24 четверга 8 червня в усіх областях України було оголошено повітряну тривогу.

Джерело: Карта повітряних тривог

Деталі: В Україні з 19:26 четверга ширилася повітряна тривога, яка почалася зі східних областей і потім перекинулася на південні й західні регіони.

Першими про повітряну тривогу повідомили Донецька та Харківська області. 

Станом на 20:01 тривога охопила південь, а також Львівську, Волинську, Івано-Франківську,  Закрпатську, Хмельницьку, Тернопільську й Чернівецьку області – і продовжує ширитися.

 

О 20:17 повітряну тривогу оголосили і в столиці Київ, о 20:24 – уже по всій Україні.

О 21:03 почалися відбої повітряної тривоги. Попередження про небезпеку тривало від 40 хвилин до 1 години 45 хвилин.

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Теми: повітряна тривогавійна
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