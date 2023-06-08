Швеція завершила навчання українських військових на БМП CV90

Українські військовослужбовці пройшли навчання на бойових машин піхоти CV90 у Швеції і зараз повернулись додому.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Швеції у Twitter, пише "Європейська правда".

"Протягом весни Збройні сили Швеції інструктували українських військових щодо використання CV90. Вони вже повернулися, щоб захищати свою країну", – йдеться в повідомленні.

Швеція у лютому ухвалила рішення про передачу Україні 50 БМП CV90.

Українські військовослужбовці проходили тренування у Швеції у засекречених місцях.

Нагадаємо, 18 травня у ЗМІ з'явилася інформація, що українська бригада чисельністю від трьох до п’яти тисяч військовослужбовців пройшла навчання у Швеції на сучасній західній техніці й може бути одним із найбільш боєздатних підрозділів, що братимуть участь у майбутньому контрнаступі.