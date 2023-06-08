На Херсонщині від авіаудару росіян загинула жінка, є травмований

У Бериславському районі Херсонської області внаслідок чергової атаки з боку російської армії загинула українка, її привалило в будинку, також травмований чоловік.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, 8 червня 2023 року близько 15:30 російська армія здійснила обстріл Бериславського району.

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Внаслідок обстрілу одного з населених пунктів під завалами будинку загинула жінка. Ще один місцевий житель травмований.

За попередніми даними, російські війська атакували населений пункт керованими авіабомбами.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).