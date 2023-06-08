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Колишня ескортниця отримала відзнаку за роботу на "інформаційному фронті" – ГУР

Софія СередаЧетвер, 8 червня 2023, 21:13
Колишня ескортниця отримала відзнаку за роботу на інформаційному фронті – ГУР
фото з Instagram

Київська блогерка Ксюша Манекен, яка раніше працювала в ескорті, допомагала розвідці на "інформаційному фронті". 

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Вона допомагала. Наскільки я знаю, допомагала серйозно. Йдеться про роботу на інформаційному фронті, не про агентурну роботу".

Деталі: Водночас, на думку Юсова, пост Манекен про отримання відзнаки від розвідки "був помилкою". 

Він також наголосив, що Головне управління розвідки користується у своїй діяльності "допомогою абсолютно різних людей".

Що передувало: На початку березня київська блогерка Ксюша Манекен, яка раніше працювала в ескорті, опублікувала пост, у якому повідомила, що у 2022 році отримала відзнаку "За сприяння воєнній розвідці України 2 ступеня". Відзнака видана на ім'я Оксана Волощук.

Це наштовхнулось на хвилю критики.  

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Теми: розвідкавійна
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