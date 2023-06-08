Колишня ескортниця отримала відзнаку за роботу на "інформаційному фронті" – ГУР

Київська блогерка Ксюша Манекен, яка раніше працювала в ескорті, допомагала розвідці на "інформаційному фронті".

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Вона допомагала. Наскільки я знаю, допомагала серйозно. Йдеться про роботу на інформаційному фронті, не про агентурну роботу".

Деталі: Водночас, на думку Юсова, пост Манекен про отримання відзнаки від розвідки "був помилкою".

Він також наголосив, що Головне управління розвідки користується у своїй діяльності "допомогою абсолютно різних людей".

Що передувало: На початку березня київська блогерка Ксюша Манекен, яка раніше працювала в ескорті, опублікувала пост, у якому повідомила, що у 2022 році отримала відзнаку "За сприяння воєнній розвідці України 2 ступеня". Відзнака видана на ім'я Оксана Волощук.

Це наштовхнулось на хвилю критики.