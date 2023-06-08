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Україна передала НАТО список термінових гуманітарних потреб через підрив Каховської ГЕС

"Європейська правда"Четвер, 8 червня 2023, 21:49

Україна передала НАТО список термінових гуманітарних потреб для подолання наслідків підриву Росією дамби Каховської ГЕС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, пише "Європейська правда".

Про допомогу на засіданні комісії НАТО – Україна говорив глава МЗС Дмитро Кулеба.

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"Україна подала запит до Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха та катастрофи, в якому окреслила конкретні потреби української сторони. Я вдячний НАТО та окремим союзникам за їхню швидку готовність допомогти Україні задля подолання наслідків теракту Росії на Каховській ГЕС", – заявив міністр.

Зазначається, що Україна отримає допомогу в рамках Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха та катастрофи найближчим часом.

Кулеба також закликав союзників НАТО надати допомогу задля звільнення всієї території України.

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"Я закликаю партнерів до подальшого зміцнення обороноздатності України, зокрема продовжити якнайшвидше постачання артилерійських боєприпасів та гармат 155-калібру", – наголосив він.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав країни Альянсу надати Україні термінову гуманітарну допомогу через екологічну катастрофу, спричинену підривом Каховської ГЕС.

Президент США Джо Байден раніше висловив тверду готовність надати необхідну допомогу Україні після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

Теми: Каховська ГЕСНАТОдопомога Україні
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