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Зеленський провів нараду, як забезпечувати водою Дніпропетровську область

"Українська правда"Четвер, 8 червня 2023, 23:58
Зеленський провів нараду, як забезпечувати водою Дніпропетровську область
Володимир Зеленський у Кривому Розі, фото ОП

Президент України Володимир Зеленський у рідному Кривому Розі провів нараду щодо водозабезпечення Дніпропетровської області.

Джерело: Офіс президента

Деталі: На нараді йшлося про реалізацію проектів магістральних водогонів на заміну тим, які живилися з Каховського водосховища, задля забезпечення водою жителів регіону.

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Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак доповів, що підрив дамби на Каховській ГЕС призвів до проблем із забезпеченням питною водою жителів міст Кривий Ріг, Марганець, Покров і Нікополь. Зокрема, припинено роботу водоканалів у Покрові та Марганці. 

Зараз у цих містах відбувається підвезення води за допомогою залізничного та автомобільного транспорту.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков поінформував про проекти будівництва водогонів Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь і Хортиця – Томаківка. 

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За його словами, реалізація цих проектів дасть змогу забезпечити якісною питною водою людей у постраждалих районах.

Крім того, заплановане розширення мережі свердловин у Дніпропетровській області та проведення реконструкції наявних водогонів.

Також було заслухано інформацію голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, Марганецького міського голови Геннадія Боровика, Нікопольського міського голови Олександра Саюка та Покровського міського голови Олександра Шаповала щодо водозабезпечення громадян.

 

Президент доручив опрацювати питання щодо залучення додаткової техніки для підвезення води в населені пункти.

Теми: водаДніпропетровська областьКривий РігЗеленський
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