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Пентагон оголосить новий пакет військової допомоги Україні на понад $2 млрд – ЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 9 червня 2023, 04:05
Пентагон оголосить новий пакет військової допомоги Україні на понад $2 млрд – ЗМІ
фото: Getty Images

Пентагон має намір оголосити в п'ятницю про надання Україні довгострокового пакету військової допомоги, що включатиме засоби протиповітряної оборони, на суму понад 2 мільярди доларів.

Джерело: Bloomberg з посиланням на джерела

Деталі: Гроші, які будуть виділені в рамках ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки, підуть на закупівлю пускових установок і ракет Hawk, а також ракет GEM-T і PAC-3 для ЗРК Patriot.

Видання зазначає, що оголошення буде зроблено в той час, коли військові аналітики заявляють про початок довгоочікуваного контрнаступу України.

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Теми: СШАдопомога Українізброя
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