Щонайменше на трьох ділянках фронту Сили оборони провели контрнаступальні дії – ISW

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що минулої доби Сили оборони провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту.

Джерело: ISW

Деталі: В огляді зазначається, що Україна провела контрнаступальні операції з різним результатом щонайменше на трьох ділянках фронту в рамках контрнаступу, який розгортаються з неділі, 4 червня.

Українські офіційні особи повідомили, що українські війська перейшли від оборони до наступу на Бахмутському напрямку і просунулися на флангах міста на відстань від 200 метрів до майже двох кілометрів.

Сили оборони, вказують аналітики, провели обмежений, але все ж таки значний наступ на заході Запорізької області в ніч з 7 на 8 червня.

Російські війська, очевидно, захищалися від цієї атаки доктринально обґрунтовано і, за повідомленнями, відновили свої початкові позиції станом на 8 червня.

Також повідомляється, що 8 червня українські війська втратили транспортні засоби, надані Заходом.

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Міністерство оборони Росії відреагувало на український напад з нехарактерним для нього ступенем узгодженості і похвалило підрозділи Південного військового округу за відбиття атаки і відновлення втрачених позицій.

У звіті зазначають: українські атаки на західному Запоріжжі 8 червня не відображають повного обсягу українських можливостей у нинішньому контрнаступі.

Також вони припускають, що контрнаступ України, ймовірно, складатиметься з багатьох заходів різного масштабу, в тому числі більш локальних атак, як це спостерігалося в цьому секторі 8 червня, і менші зусилля не відображають максимального потенціалу української чисельності або ефективності.

За повідомленнями, Україна сформувала 12 спеціальних контрнаступальних бригад. Схоже, пишуть експерти, що Україна задіяла лише частину великого резерву сил, доступних для проведення контрнаступальних операцій, і спостерігачам слід уникати відліку повідомлень про те, що українські бригади знищили або пошкодили західне озброєння, як мірило залишкової ефективної боєздатності українських сил.

Крім того, слід зазначити, що війська Південного військового округу Росії, розгорнуті в цьому конкретному районі, швидше за все, є більш якісним угрупованням, ніж російські угруповання на інших ділянках військових дій, і їхні оборонні можливості навряд чи відображають оборонні можливості російських угруповань на інших ділянках фронту.

Вказується і те, що російські війська та окупаційна влада продовжують посилювати гуманітарні наслідки повені, спричиненої проривом греблі Каховської гідроелектростанції.

Експерти звертають увагу на те, що президент Росії Володимир Путін переніс свою щорічну пресконференцію з червня 2023 року на листопад або грудень 2023 року.

За оцінками ISW, Путін, швидше за все, провів би "Пряму лінію" на початку червня 2023 року після того, як російські війська захопили Бахмут, і перенесення заходу вказує на те, що Кремль може сприймати захоплення Бахмута як недостатню перемогу, щоб компенсувати загальну нестабільну російську військову ситуацію в Україні.

Фахівці підсумовують: перенесення "Прямої лінії" ще більше ілюструє занепад Путіна, і все частіше його зображають як такого, що бере участь у невеликих інфраструктурних проєктах.

Основні висновки ISW за 8 червня: