Росія ракетами атакувала Житомирщину, загинула людина, є потерпілі

У Житомирській області внаслідок ворожої ракетної атаки одна людина загинула, є поранені, зруйновані будинки.

Джерело: Звягельська міська рада, голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко

Дослівно: "Внаслідок чергової ракетної атаки ворога вночі 9 червня сталося попадання в житловий масив приватного сектора нашої громади.

Як повідомив міський голова Микола Боровець, за попередньою інформацією шість будинків зруйновано, десятки пошкоджено".

Деталі: У міськраді повідомили також, що одна людина загинула, також є поранені, яким надається необхідна допомога.

Оновлено: 0 07:46 Бунечко повідомив, що вночі під час повітряної тривоги на Житомирщині силами ППО, за попередніми даними, збито одну ракету.

Внаслідок падіння уламків у місті Звягель зруйновано 1 та пошкоджено 12 житлових будинків.

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Внаслідок події 1 особа загинула та 3 особи травмовано.

Вдень 9 червня голова Житомирської ОВА уточнив, що дві ракети прилетіли в місто Звягель, одна з них впала у полі й не завдала шкоди людям, а інша вбила літню жінку, пошкодила 58 будинків і зруйнувала 6.

Пряма мова Бунечка: "Сьогодні, як і рівно рік тому, від російського ракетного удару постраждав Звягель. Тоді вибухом було пошкоджено багатоповерхівку, але обійшлося без жертв.

На жаль, цієї ночі уламки ракети впали в одному з житлових районів міста. На місце падіння одразу виїхали підрозділи ДСНС. Пожежу вдалося ліквідувати протягом двох годин. Уламки ще однієї ракети знайшли в полі неподалік Звягеля поза межами будь-якої забудови.

Від російської ракети загинула 70-річна жінка, троє постраждали. Госпіталізована лише одна людина, в стані середньої важкості вона знаходиться у міській лікарні".

Деталі: Експертна група визначає масштаб руйнувань.

За підсумком обстежень, що вже проведені, можна констатувати, що зруйновано 6 будинків, пошкоджено 58. Остаточна цифра буде встановлена по завершенню робіт.

Оголошено про надзвичайну ситуацію місцевого рівня, пов’язану з російською агресією. Районна військова адміністрація та міська влада працюють над визначенням обсягу першочергових відновлювальних робіт, а також забезпеченням житлом постраждалих. Вже розпочато ремонт покрівель.

"Люди не залишаться сам на сам з цією бідою. Допомога буде надаватися з місцевого бюджету. Також можна подавати заявки до державної програми "Євідновлення"", – написав Бунечко.