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Росіяни запустили вночі до 16 ударних БпЛА та 6 крилатих ракет – повітряники

Ольга Глущенко П'ятниця, 9 червня 2023, 07:35
Росіяни запустили вночі до 16 ударних БпЛА та 6 крилатих ракет – повітряники

Вночі 9 червня ворог атакував Україну 6 крилатими ракетами і запустив до 16 ударних БпЛА. ППО знищила 4 крилатих ракети і 10 дронів.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "У ніч на 9-го червня 2023 року в період з 22.00 по 04.00 год російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними дронами Shahed-136/131 та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

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Пуски "шахедів" здійснювались з південного напрямку,  крилатих ракет – з району Каспійського моря, із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс".

Деталі: За даними повітряників, протягом атаки запущено до 16 ударних БпЛА та шість крилатих ракет повітряного базування.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил в зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Захід" та "Південь", у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України, знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів Shahed-136/131, "Ланцет" та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Supercam".

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Також близько 20.00 години 8 червня противник завдав ударів з Чорного моря двома ракетами "Калібр" по одному з цивільних об’єктів на Черкащині.

"Авіацією Повітряних Сил ЗС України за минулу та поточну добу завдано до 20 вогневих авіаударів по засобах ППО, логістиці, військовій техніці та позиціях окупаційних військ", – додають у повідомленні ПС.

Теми: безпілотникиракетний удар
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