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Попри спротив Польщі і Угорщини країни ЄС домовились про розподіл мігрантів

П'ятниця, 9 червня 2023, 08:07
Попри спротив Польщі і Угорщини країни ЄС домовились про розподіл мігрантів
Нелегальні мігранти, які намагаються потрапити до Європи через Середземне море. 8 червня, Туніс. Фото Getty Images

Країни ЄС досягли домовленості у справі розселення мігрантів – попри те, що Польща і Угорщина були проти, вистачило кваліфікованої більшості.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Міністри внутрішніх справ країн-членів Європейського Союзу прийняли в четвер в Люксембурзі рішення про так звану примусову солідарність. Це стосується переселення мігрантів, які прибувають через Середземне море до Італії або Мальти.

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Угоду підтримали такі країни, як Франція, Німеччина та Італія.

Серед іншого, угода передбачає "примусову солідарність". Згідно з пропозицією Швеції, яка наразі очолює Раду ЄС, країни матимуть три варіанти: вони зможуть приймати мігрантів, платити за тих, кого не прийняли, або обрати так звану "оперативну допомогу".

Ця позиція тепер буде обговорюватися з Європейським парламентом. Мета полягає в тому, щоб міграційний пакет набув чинності на початку року.

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За оцінками, близько 30 000 мігрантів можуть прибувати до Європейського Союзу щороку. На Польщу припадатиме близько 2 000 з них.

"Вартість" одного неприйнятого біженця була узгоджена на рівні 20 000 євро. Тож неважко підрахувати, що відмова Польщі приймати мігрантів може коштувати до 40 мільйонів євро.

Польща виступила проти шведської пропозиції, оскільки вважає, що де-факто буде змушена приймати мігрантів і матиме лише вибір між тим, щоб прийняти їх або заплатити фінансовий еквівалент 20 000 євро за кожну неприйняту особу.

Міністр внутрішніх справ Швеції Мальмер Стенергард зізналася, що не вірила в можливість досягнення угоди. За її словами, це історична угода, тому що так багато країн змогли об'єднатися навколо неї. Вона нагадала, що це була "важка робота" багатьох попередніх президентів, а також Європейської Комісії, яка протягом трьох років домагалася цієї угоди.

Зі свого боку, комісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон визнала, що протягом кількох років пакет з питань притулку та міграції блокувався в Раді ЄС, він був "токсичним". Тому, за її словами, ЄС зробив великий крок. "Між нами знову панує дух солідарності та довіри", – сказала вона.

Стенергард підкреслила, що за угоду проголосувала "дуже солідна більшість". Лише дві країни виступили проти.

Нагадаємо, Конституційний суд Литви в середу визнав неконституційним закон 2021 року, який дозволяє владі утримувати мігрантів під вартою в центрах утримання – його ухвалили на тлі спричиненої Білоруссю міграційної кризи.

Теми: ПольщаУгорщинаміграція
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