За добу на фронті "мінус" 1 010 окупантів і 10 ворожих танків
П'ятниця, 9 червня 2023, 08:24
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу сили оборони знищили понад тисячу загарбників, 34 ворожі артсистеми, 24 ББМ та 10 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 213 770 (+1 010) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 901 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 600 (+24) од,
- артилерійських систем − 3 702 (+34) од,
- РСЗВ − 599 (+4) од,
- засобів ППО − 359 (+4) од,
- літаків − 314 (+0) од,
- гелікоптерів − 299 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 247 (+13) од,
- крилатих ракет − 1 171 (+0) од,
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 410 (+26) од,
- спеціальної техніки − 502 (+2) од.
Дані уточнюються.