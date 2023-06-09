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Шольц, Макрон, Дуда у Парижі обговорять гарантії безпеки для України

"Європейська правда"П'ятниця, 9 червня 2023, 08:47
Шольц, Макрон, Дуда у Парижі обговорять гарантії безпеки для України
Президент Франції Еммануель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда наступного понеділка прибудуть до Парижа для переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico з посиланням на французьких посадовців.

Очікують, що зустріч за вечерею буде присвячена прагненню України до членства в НАТО і гарантіям безпеки з боку союзників напередодні саміту Альянсу в липні.

Минулого тижня Макрон закликав надати Україні "сильні, конкретні і відчутні" гарантії безпеки і заявив, що Україні слід запропонувати "шлях до членства (в НАТО, – ред.)".

Однак Шольц, схоже, був більш обережним, заявивши минулого четверга, що основна увага має бути зосереджена не на членстві, а на тому, "як ми, як громадяни, можемо підтримати Україну".

Польща неодноразово закликала надати Україні сильні гарантії безпеки. У вівторок Дуда зустрівся з кількома лідерами країн-членів НАТО у Східній Європі, щоб обговорити війну в Україні та її прохання про вступ до Альянсу. 

Хоча існує широке розуміння того, що Україна не зможе вступити до Альянсу, поки вона перебуває у стані війни з Росією, члени НАТО розділилися в думках щодо того, як вони повинні реагувати на нинішнє прагнення України до членства.

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Однак, на думку французького дипломата, члени НАТО повинні надіслати Росії потужний сигнал у той час, коли Україна розпочинає контрнаступ.

"Якщо ми не знайдемо рішення, яке задовольнить усіх, існує ризик того, що ми не досягнемо... єдиної заяви, а це, очевидно, було б найбільшим подарунком, який ми могли б зробити Росії", – сказав дипломат, який не був уповноважений говорити публічно.

Очікують, що лідери також обговорять інші теми, такі як європейський суверенітет і оборона.

Як відомо, Україна просить у Заходу про обов'язкові гарантії безпеки для забезпечення довгострокового виживання, однак союзники поки не готові дати їй це.

Теми: ДудаМакронШольцУкраїна
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