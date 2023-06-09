Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни убили 3 цивільних за добу − на Херсонщині і Донеччині

Ірина БалачукП'ятниця, 9 червня 2023, 09:38
Росіяни убили 3 цивільних за добу − на Херсонщині і Донеччині
Наслідки російських ударів по Донеччині у червні. Фото з Telegram Павла Кириленка

Щонайменше 3 людини загинули та ще 24 дістали поранення у Херсонській та Донецькій областях у  результаті російської агресії 8 червня.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко та Херсонська ОВА у Telegram

Деталі: За інформацією Херсонської ОВА, через російську агресію в області минулої доби 2 людини загинули, 17 − дістали поранення.

Реклама:

Російські окупанти 44 рази обстріляли мирні населені пункти Херсонщини, випустивши 188 снарядів з артилерії, мінометів, авіації, "Градів" та безпілотників.

Херсон ворог атакував 7 разів, випустивши по місту 25 снарядів − окупанти поцілили  у житлові квартали населених пунктів області.

На Донеччині російські загарбники убили одного цивільного (у Максимільянівці) та поранили 7 людей (4 у Максимільянівці, 2 у Торецьку та 1 у Ясній Поляні).

Теми: Донецька областьХерсонська областьжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Донецька область
Обстріли Курахового: з-під завалів дістали тіло загиблого – МВА
В ніч на 30 серпня росіяни накрили вогнем Донеччину: двоє загиблих, семеро поранених
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: