Росіяни убили 3 цивільних за добу − на Херсонщині і Донеччині

Наслідки російських ударів по Донеччині у червні. Фото з Telegram Павла Кириленка

Щонайменше 3 людини загинули та ще 24 дістали поранення у Херсонській та Донецькій областях у результаті російської агресії 8 червня.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко та Херсонська ОВА у Telegram

Деталі: За інформацією Херсонської ОВА, через російську агресію в області минулої доби 2 людини загинули, 17 − дістали поранення.

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Російські окупанти 44 рази обстріляли мирні населені пункти Херсонщини, випустивши 188 снарядів з артилерії, мінометів, авіації, "Градів" та безпілотників.



Херсон ворог атакував 7 разів, випустивши по місту 25 снарядів − окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

На Донеччині російські загарбники убили одного цивільного (у Максимільянівці) та поранили 7 людей (4 у Максимільянівці, 2 у Торецьку та 1 у Ясній Поляні).