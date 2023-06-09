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Росіяни убили 3 цивільних за добу − на Херсонщині і Донеччині

Ірина БалачукП'ятниця, 9 червня 2023, 09:38
Росіяни убили 3 цивільних за добу − на Херсонщині і Донеччині
Наслідки російських ударів по Донеччині у червні. Фото з Telegram Павла Кириленка

Щонайменше 3 людини загинули та ще 24 дістали поранення у Херсонській та Донецькій областях у  результаті російської агресії 8 червня.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко та Херсонська ОВА у Telegram

Деталі: За інформацією Херсонської ОВА, через російську агресію в області минулої доби 2 людини загинули, 17 − дістали поранення.

Російські окупанти 44 рази обстріляли мирні населені пункти Херсонщини, випустивши 188 снарядів з артилерії, мінометів, авіації, "Градів" та безпілотників.

Херсон ворог атакував 7 разів, випустивши по місту 25 снарядів − окупанти поцілили  у житлові квартали населених пунктів області.

На Донеччині російські загарбники убили одного цивільного (у Максимільянівці) та поранили 7 людей (4 у Максимільянівці, 2 у Торецьку та 1 у Ясній Поляні).

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Теми: Донецька областьХерсонська областьжертви
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