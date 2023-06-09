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Росія надалі перешкоджатиме роботі "зернового коридору" – Міноборони Британії

"Європейська правда"П'ятниця, 9 червня 2023, 10:06
Росія надалі перешкоджатиме роботі зернового коридору – Міноборони Британії
Фото: Getty Images

У Міноборони Британії прогнозують, що Росія напередодні чергового завершення терміну дії "зернової угоди" продовжить перешкоджати роботі зернової ініціативи.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 9 червня.

Чорноморська зернова ініціатива була продовжена на 60 днів 17 травня 2023 року. Однак, зазначають британські аналітики, Росія майже напевно продовжує перешкоджати експорту зерна, навмисно сповільнюючи перевірки та активно блокуючи деякі судна.

Наразі перевіряють лише одне-два судна на день, порівняно з шістьма-вісьмома восени 2022 року.

"Росія, ймовірно, намагається домогтися поступок у питанні відновлення роботи трубопроводу Тольятті-Одеса, який експортує аміак з Росії територією України через Одесу. Ситуація ускладнилася тим, що останніми днями трубопровід був пошкоджений і наразі не працює", – констатували у Міноборони Британії.

Ймовірно, прогнозують британські аналітики, російська риторика та перешкоджання роботі Чорноморської зернової ініціативи продовжиться впродовж тижнів, які передують наступному терміну продовження договору. Наразі "зерновий коридор" діє до 16 липня 2023 року.

Нагадаємо, в середині травня, незважаючи на погрози Росії вийти з угоди, Чорноморська зернова ініціатива була продовжена ще на два місяці.

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Згодом стало відомо, що Київ може дозволити транзит російського аміаку через українську територію, якщо отримає гарантії від Росії та ООН, що Чорноморська зернова ініціатива працюватиме без перешкод.

Теми: зерновійнаРосіяУкраїна
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