Лише 10% українців готові відмовитися від деяких територій заради миру

Українці не готові поступатися своєю землею заради досягнення миру, лише 10% опитаних вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного упродовж 26 травня − 5 червня

Дослівно КМІС: "Абсолютна більшість респондентів – 84% – продовжують дотримуватися погляду, що жодні територіальні поступки не є припустимим, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть інші загрози. Лише 10% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій".

Реклама:

Деталі: Соціологи відзначають, що питання про територіальні поступки ставлять регулярно з травня 2022 року і за рік істотних змін у суспільних настроях практично не було.

"Кожного разу абсолютна більшість респондентів (82-87%) висловлювалися проти територіальних поступок і абсолютна меншість (8-10%) були готовими до них", − підкреслили у КМІС.

Соціологи зазначають, що проти будь-яких територіальних поступок абсолютна більшість населення у всіх регіонах України. Зокрема, серед жителів Сходу, 75% проти поступок (готові на поступки – лише 13%), а серед жителів Півдня – 86% проти поступок (готові – лише 8%).

ВІДЕО ДНЯ

Крім цього, проти будь-яких поступок виступає абсолютна більшість громадян незалежно того, якою мовою вони переважно спілкуються вдома. Так, якщо серед українськомовних громадян 85% проти поступок (готові до поступок – 10%), то серед російськомовних громадян – 80% (і також лише 13%) готові до поступок.

Соціологи відзначили, що у вибірці було лише 19 респондентів (з 1029), які продовжують ідентифікувати себе за національністю як росіяни. Повідомляється, що такої кількості недостатньо для статистично надійних розрахунків. Утім, показово, що серед них лише 2 респонденти виступають за поступки, а 15, навпаки, відкидають будь-які поступки.

Дослідження тривало з 26 травня до 5 червня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1029 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% − для показників, близьких до 10%, 1,5% − для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Але соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.