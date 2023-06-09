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Трампу висунули кримінальні звинувачення через поводження з секретними документами

"Європейська правда"П'ятниця, 9 червня 2023, 10:51

Федеральне велике журі присяжних у четвер висунуло кримінальні звинувачення проти колишнього президента Дональда Трампа, звинувативши його в неправильному поводженні з секретними документами, які він зберігав після залишення посади.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The New York Times.

Висунення йому звинувачень у своїй соцмережі підтвердив сам Дональд Трамп. Він повідомив, що йому наказали з'явитися до федерального суду в Маямі наступного вівторка. "Я НЕВИННА ЛЮДИНА!" – написав експрезидент США на своїй платформі Truth Social.

В ефірі CNN адвокат Трампа Джим Трасті сказав, що юридичній команді експрезидента не показали сам обвинувальний акт, але повістка, яка наказує Трампу з’явитися в суді, містить "деякі формулювання, які дозволяють припустити, якими будуть сім звинувачень". 

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Справа пов’язана зі звинуваченням у зберіганні колишнім президентом конфіденційних документів у його резиденції у Флориді та його ймовірних спробах перешкодити спробам влади повернути їх. Точні звинувачення поки не оприлюднені.

Однак, за словами джерел, звинувачення включають навмисне збереження таємниць національної оборони, що є порушенням Закону про шпигунство, надання неправдивих заяв і змову з метою перешкоджання правосуддю.

Минулого року уряд США вилучив понад 300 документів із грифами "секретно" в маєтку Трампа Мар-а-Лаго, включно з деякими матеріалами під грифом "цілком таємно".

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Це вже другий випадок, коли Трампу, першому з колишніх президентів США, висувають кримінальні звинувачення. Два місяці тому його звинуватили в суді штату Нью-Йорк у справі про виплату грошей порнозірці.

Будучи президентом з 2017 по 2021 рік, Трамп є фаворитом у боротьбі за висунення у президенти від Республіканської партії на виборах у 2024 році.

Протягом багатьох років Трамп демонстрував дивовижну здатність витримувати скандали, які могли б "потопити" інших політиків. Він називає себе жертвою політично вмотивованого переслідування і звинувачує Міністерство юстиції в партійній упередженості.

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, перевага Трампа над його суперниками в боротьбі за висунення від Республіканської партії зросла після того, як йому було пред’явлено звинувачення у справі в Нью-Йорку.

Теми: Трампкримінал
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