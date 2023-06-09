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Росіяни заявили, що у Воронежі впав безпілотник

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 9 червня 2023, 10:45
Росіяни заявили, що у Воронежі впав безпілотник
Фото: Getty Images

Губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв заявив, що в обласному центрі впав безпілотник.

Джерело: Гусєв у Telegram, "РБК", Telegram-канал "Сирена", пропагандисти "РИА "Новости"

Пряма мова Гусєва: "За попередніми даними, на вулиці Белінського у Воронежі впав БПЛА. Спецслужби працюють на місці. Подробиці пізніше. Ситуацію тримаю на особистому контролі".

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Деталі: Пізніше він розповів, що начебто постраждали 3 людей. "Трьом легко постраждалим надано медичну допомогу, госпіталізація не потрібна", - написав він.

За даними російських ЗМІ, у результаті падіння БПЛА було пошкоджено декілька квартир, у постраждалих легкі порізи.

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Про тип БПЛА та за яких обставин він опинився на території Воронежа, нічого не повідомляється.

Російські ЗМІ з посиланням на неназвані джерела в силових структурах повідомляють, що начебто БПЛА намагався атакувати воронезький авіазавод, але був заглушений засобами радіоелектронної боротьби.

Теми: Росіявійнабезпілотники
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