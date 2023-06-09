В Міноборони роз'яснили, як воює російська пропаганда

В Міноборони України нагадують, що держава-агресор РФ намагається з'ясувати потрібну їй інформацію, в тому числі - завдяки різноманітним вкидам.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram

Пряма мова: "Війна не буває без втрат. Найстрашніші, але неминучі втрати - це люди. І на жаль, ще не створили військову техніку, яку неможливо знищити.

Але нинішні війни відбуваються у двох вимірах - реальному та інформаційному. В інформаційному бої не менш запеклі. І в них теж є певні задачі, правила і закони.

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Приміром, будь- яка сторона збройного конфлікту прагне показати втрати противника і засекречує своі втрати під час активної фази бойових дій.

Чому? Бо чим більше відкрито інформації про противника, тим простіше прорахувати його спроможності і плани.

Крім розвідки, а в росіян вона зараз дуже ускладнена на нашій території, є ще способи витягування потрібної інформації через вкидування в інфопростір провокацій.

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Таким чином можна змусити іншу сторону видати якомога більше інформації про себе. Приміром через спонукання до виправдання та спростувань".

Деталі: Маляр зазначає наступне: наприклад, для цього йду вкид про завищені цифри втрат в очікуванні, що українська сторона, обурюючись почне спростовувати і видасть якісь дані чи непрямі орієнтири на них.

Або, скажімо, закидається інформація про зникнення головнокомандувача чи інших командувачів - в очікуванні коментарів та спростувань з демонстрацією на фото та відео локацій - де ж вони насправді.

"Тому, треба розуміти, що ми інформацією теж воюємо, як і ворог", – додає Маляр.