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В Угорщині заявили, що їм передали українських військовополонених з РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 9 червня 2023, 13:37

Віцепрем’єр Угорщини Жолт Шем’єн підтвердив інформацію про передачу з Росії до Угорщини 11 військовополонених, закарпатських угорців, про що раніше заявила Російська православна церква.

Коментар Шем’єна отримало угорське видання ATV, пише "Європейська правда".

Напередодні РПЦ опублікувала заяву, у якій стверджувала, що 8 червня "у рамках міжцерковного співробітництва на прохання угорської сторони відбулося передання Угорщині групи українських військовополонених закарпатського походження, які брали участь у бойових діях".

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Згідно з повідомленням РПЦ, у домовленості про передачу військовополонених взяли участь голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ Антоній, митрополит Волоколамський, і радник російського патріарха Кирила Ніколай Балашов.

Видання "РБК-Україна" з посиланням на джерела раніше повідомило, що Російська православна церква планує передати частину українських полонених Угорщині, і це рішення не було узгоджене з Україною.

За даними видання, одним з посередників мала виступити благодійна організація Мальтійська служба допомоги Суверенного ордену госпітальєрів.

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За даними видання ATV, передачу полонених координував Жолт Шем'єн, угорський віцепрем'єр-міністр у церковних справах.

У п’ятницю Шем’єн у коментарі виданню відмовився надавати будь-які подробиці, посилаючись на "інтереси справи і народу". Але він сказав, що це жест Російської православної церкви щодо Угорщини, і що ці люди "зобов'язані їй своєю свободою".

"Це мій людський і патріотичний обов'язок", – сказав Шем'єн про свою роль у координації перевезення 11 військовополонених до Угорщини. 

Теми: УгорщинаУкраїнаполоненіРосія
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