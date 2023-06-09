В Угорщині заявили, що їм передали українських військовополонених з РФ
Віцепрем’єр Угорщини Жолт Шем’єн підтвердив інформацію про передачу з Росії до Угорщини 11 військовополонених, закарпатських угорців, про що раніше заявила Російська православна церква.
Коментар Шем’єна отримало угорське видання ATV, пише "Європейська правда".
Напередодні РПЦ опублікувала заяву, у якій стверджувала, що 8 червня "у рамках міжцерковного співробітництва на прохання угорської сторони відбулося передання Угорщині групи українських військовополонених закарпатського походження, які брали участь у бойових діях".
Згідно з повідомленням РПЦ, у домовленості про передачу військовополонених взяли участь голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ Антоній, митрополит Волоколамський, і радник російського патріарха Кирила Ніколай Балашов.
Видання "РБК-Україна" з посиланням на джерела раніше повідомило, що Російська православна церква планує передати частину українських полонених Угорщині, і це рішення не було узгоджене з Україною.
За даними видання, одним з посередників мала виступити благодійна організація Мальтійська служба допомоги Суверенного ордену госпітальєрів.
За даними видання ATV, передачу полонених координував Жолт Шем'єн, угорський віцепрем'єр-міністр у церковних справах.
У п’ятницю Шем’єн у коментарі виданню відмовився надавати будь-які подробиці, посилаючись на "інтереси справи і народу". Але він сказав, що це жест Російської православної церкви щодо Угорщини, і що ці люди "зобов'язані їй своєю свободою".
"Це мій людський і патріотичний обов'язок", – сказав Шем'єн про свою роль у координації перевезення 11 військовополонених до Угорщини.