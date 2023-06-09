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Єврокомісія: Росія відповідальна за руйнування Каховської ГЕС

"Європейська правда"П'ятниця, 9 червня 2023, 14:21

У Єврокомісії, говорячи про винувату сторону у руйнуванні Каховської ГЕС, заявили, що Росія несе первинну відповідальність за цей інцидент, оскільки вона почала війну проти України.

Про це у п’ятницю на брифінгу в Брюсселі заявила речниця Єврокомісії Дана Спінант, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Спінант відповідала на докір китайського кореспондента, мовляв, Єврокомісія однозначно засуджує Росію за цей інцидент, хоча розслідування його причин не було.

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"Ви, звісно, знаєте, як і ми, що Росія почала цю війну, що Росія скидає бомби та обстрілює, а українці захищаються. Росія несе первинну відповідальність за те, що відбувається в Україні. Це перша заява, про яку ви повинні пам'ятати, коли ви дивитесь на цей інцидент чи будь-які інші", – сказала речниця.

Вона додала, що комісія засуджує триваючі атаки РФ, у якій формі вони б не відбувалися на території України. 

Спінант зазначила, що ЄС "зробить усе" для підтримки людей, яких зачепив підрив Каховської греблі. 

ВІДЕО ДНЯ

Раніше у четвер голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав РФ припинити обстріли, які загрожують порятунку людей в районах, затоплених після підриву Каховської ГЕС.

ЄС також застосував Механізм цивільного захисту для надання допомоги Україні, яка потерпає від затоплення територій.

Теми: Каховська ГЕСЄврокомісіяРосія
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